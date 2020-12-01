İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 785 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 350 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 785 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 350 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 785 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e, toplam can kaybı ise 56 bin 361'e ulaştı. Ülkede toplamda 784 bin 595 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 779 bin 945 de aktif vaka olduğu bildirildi.