İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 251 artarak, 116 bin 927 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede dünden bugüne yapılan 230 bin 116 testte 12 bin 694 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan beri toplam vaka sayısı 3 milyon 870 bin 131'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 504 bin 611'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 251 artarak, 116 bin 927'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 134 artışla 3 milyon 248 bin 593'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 15 milyon 99 bin 777 oldu. Aşılananların 4 milyon 443 bin 309'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.