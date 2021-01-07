İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 414 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 414 kişi hayatını kaybetti

07.01.2021 20:21
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 414 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 414 artarak 77 bin 291 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 414 artarak 77 bin 291 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 20 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 361'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı düne göre 2 bin 343 artarak 571 bin 55'e çıktı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 16 artarak 2 bin 587'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 414 artışla 77 bin 291, iyileşenlerin sayısı 15 bin 659 artışla 1 milyon 572 bin 15 oldu.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılanan kişi sayısı bugün 326 bin 649 olarak güncellendi.

Öte yandan, İtalyan Eczacılık Ajansı (AIFA), Pfizer/Biontech aşısından sonra Moderna aşısına da onay verdi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 414 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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