İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti

15.01.2021 22:01
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 477 artarak 81 bin 325 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 477 artarak 81 bin 325 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 146 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 352 bin 423'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 558 bin 68'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 522'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 477 artarak 81 bin 325'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 18 bin 979 artışla 1 milyon 713 bin 30'a ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne dek aşılananların sayısı 1 milyon 2 bin 44 oldu.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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