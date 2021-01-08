İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 620 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 620 artarak, 77 bin 911 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 533 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 237 bin 890'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 570 bin 389'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 620 artarak, 77 bin 911 oldu.

İyileşenlerin sayısı da 17 bin 575 artışla 1 milyon 589 bin 590'a ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bu sabah son güncellenen verilere göre, 413 bin 121 kişi aşılandı.

5 bölge orta-yüksek riskli kategoriye alındı

Salgında vaka sayısının, Noel ve yılbaşı tatil döneminde artmaması için ülke genelinde topyekun sıkı tedbirlerin uygulandığı İtalya'da, 11 Ocak'tan itibaren yine bölgesel tedbirlere geçilecek.

İlk kez geçen kasımda uygulanan stratejiye göre, virüsün yayılma hızı ve hastane kapasitelerine göre bölgeler risk ve tedbirler bakımından 3'e ayrılacak. Sarı (orta riskli), turuncu (orta-yüksek) ve kırmızı (yüksek riskli) olmak üzere 3 risk kategorisinde bölgelerde salgının gidişatı değerlendirilecek. Son olarak, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 21 idari bölgeden 5 bölgenin turuncu, diğerlerinin ise sarı renkte kalacağını açıkladı.

Speranza, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalabriya, Sicilya, Lombardiya, Veneto ve Emilia Romagna bölgelerini turuncu kategoriye alan bir kararname imzaladım." ifadesini kullandı.

Turuncu kategorideki bölgelerde seyahat kısıtlaması uygulanacak, restoran, bar, kafeler ise sadece paket servis için açık olabilecek.