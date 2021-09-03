İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi öldü - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 296 bin 394 testte 6 bin 735 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 559 bin 970'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 137 bin 25 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 58 artarak 129 bin 410'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 544 artışla 4 milyon 293 bin 535'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 78 milyon 628 bin 398 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 372 bin 227 oldu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) açıkladığı haftalık değerlendirme raporunda 11-24 Ağustos döneminde virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) 0,97'ye gerilediği belirtildi.

ISS raporunda ayrıca, ülke genelinde son 45 günde görülen vakalarda yüzde 88 ile Kovid-19'un daha bulaşıcı türlerinden "Delta varyantı"na rastlandığı kaydedildi.