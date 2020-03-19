Son Dakika › Dünya › İtalya'da stokta olmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
İtalya'da stokta olmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti
6 saat önce
İtalya’da, yeni tipi koronavirüse (Covid-19) karşı stokta kalmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti.
İtalya'da, yeni tipi koronavirüse (Covid-19) karşı stokta kalmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti.
Daha önce Euronews'e verdiği demeçte, ülkesindeki hastanelerin salgına karşı hazırlıksız yakalandığını ve diğer doktorlar gibi eldivensiz çalışmak zoruna kaldığını söyleyen 57 yaşındaki Marcello Natali adlı doktor tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:13
Son Dakika İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu