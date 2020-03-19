İtalya'da stokta olmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da stokta olmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

İtalya'da stokta olmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti

6 saat önce

İtalya’da, yeni tipi koronavirüse (Covid-19) karşı stokta kalmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti.

İtalya'da stokta olmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'da, yeni tipi koronavirüse (Covid-19) karşı stokta kalmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti.


Daha önce Euronews'e verdiği demeçte, ülkesindeki hastanelerin salgına karşı hazırlıksız yakalandığını ve diğer doktorlar gibi eldivensiz çalışmak zoruna kaldığını söyleyen 57 yaşındaki Marcello Natali adlı doktor tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Euronews, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:13 

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