İtalya'da Stromboli Yanardağı faaliyete geçti: 1 kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı'nın aktif hale geçtiği ve bölgede bulunan bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:22
'nın güneyinde Sicilya Adası
bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı aktif hale geldi. Yanardağ çevresinde yürüyüşe çıkan bir turistse yaşamını yitirdi.
İtalyan haber ajansı ANSA tarafından, Stromboli Yanardağı'nda şiddetli patlamaların meydana geldiği ve volkan kraterinden iki şeritte akan lavların çevredeki ağaçları yakarak yangına sebep olduğu belirtildi.
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