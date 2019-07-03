İtalya'da Stromboli Yanardağı faaliyete geçti
1 saat önce
İtalya'nın Sicilya Adası bölgesindeki Stromboli Yanardağı aktif hale geçti.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:42
'nın Sicilya Adası
bölgesindeki Stromboli Yanardağı aktif hale geçti. Yanardağda yürüyüş yapan bir turist
hayatını kaybederken, bazı turistler korkudan denize atladı.
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