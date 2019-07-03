Son Dakika Haberleri: İtalya'da Stromboli Yanardağı faaliyete geçti
Son Dakika Ekonomi Haber

İtalya'da Stromboli Yanardağı faaliyete geçti

1 saat önce

İtalya'nın Sicilya Adası bölgesindeki Stromboli Yanardağı aktif hale geçti.

İtalya'da Stromboli Yanardağı faaliyete geçti, System.String[]
İtalya'nın Sicilya Adası bölgesindeki Stromboli Yanardağı aktif hale geçti. Yanardağda yürüyüş yapan bir turist hayatını kaybederken, bazı turistler korkudan denize atladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:42 
Sicilya Adası, turist, İtalya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 01:21:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da Stromboli Yanardağı faaliyete geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]