İtalya'da Süper Kupa heyecanı - Son Dakika

İtalya'da Süper Kupa heyecanı

19.01.2021 10:45
İtalya'da Süper Kupa heyecanı, System.String[]

İtalyan ekipleri Juventus ve Napoli, Süper Kupa finalinde yarın karşı karşıya gelecek.

İtalyan ekipleri Juventus ve Napoli, Süper Kupa finalinde yarın karşı karşıya gelecek.

Serie A'nın son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası şampiyonu Napoli'nin Mapei Stadı'nda karşılaşacağı final mücadelesi, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İki takım geçen sezon İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaşırken, Napoli rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu.

İtalya Süper Kupası'nı Juventus 8 kez müzesine götürdü. Napoli ise 1990 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.

İtalya Serie A, Juventus, İtalyan, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya'da Süper Kupa heyecanı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kaçak avcıları hizaya sokacak ceza! Ekipler lüks ciplerine el koydu Ali Koç'tan Hazard iddialarına net yanıt: Böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Sosyal medyadan eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu
Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak         
11:10
'Hayattaki en yaşlı şehzade' olarak bilinen Osmanlı Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu yaşamını yitirdi 'Hayattaki en yaşlı şehzade' olarak bilinen Osmanlı Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu yaşamını yitirdi         
10:38
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Kuzeninin kurbanı oldu! 2 buçuk milyon lira dolandırıldı Kuzeninin kurbanı oldu! 2 buçuk milyon lira dolandırıldı         
10:08
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
İki kız kardeş telefon numaralarını isteyen lokantacıyı tekme tokat dövmüştü! Kavgaya müdahale edenler konuştu İki kız kardeş telefon numaralarını isteyen lokantacıyı tekme tokat dövmüştü! Kavgaya müdahale edenler konuştu         
09:35
Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor         
09:21
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 11:25:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Süper Kupa heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei