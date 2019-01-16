Son Dakika Haberleri: İtalya'da Süper Kupa Juventus'un

İtalya'da Süper Kupa Juventus'un

37 dakika önce

İtalya Süper Kupa karşılaşmasında Milan'ı 1-0 mağlup eden Juventus, kupanın sahibi oldu.

İtalya'da Süper Kupa Juventus'un, System.String[]
İtalya Süper Kupa karşılaşmasında Milan'ı 1-0 mağlup eden Juventus, kupanın sahibi oldu.

İtalya Süper Kupa maçında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası finalisti Milan karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 61'inci dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kırmızı-siyahlı ekipte 73'üncü dakika kırmızı kart gören Kessie takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Juventus, Milan'ı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:57 Kaynak: DHA

Milan, İtalya, Süper Kupa, Juventus, Spor
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