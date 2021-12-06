İtalya'da "Süper Yeşil Geçiş" sertifikası dönemi başladı - Son Dakika

Metro durağında yeşil geçiş sertifikası kontrolü yapılması

Belediye otobüslerinde yeşil geçiş sertifikası kontrolü yapılması

İtalya'da hükümetin, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 24 Kasım'da açıkladığı kamuoyunda "Süper Yeşil Geçiş" belgesi (Super Green Pass) olarak bilinen sertifika bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre, sadece aşı yaptıranların ve Kovid-19 geçirenlerin sahip olabileceği Süper Yeşil Geçiş belgesi, restoranların kapalı alanlarına girişlerden, stat, tiyatro, sinema, diskotek ve kamuya yönelik tören ve kutlamalara kadar pek çok alanda zorunlu hale getirildi.

Ayrıca bugünden itibaren şehir içi toplu taşımda da şehirlerarası yolculuklarda olduğu gibi aşı ve hastalığı geçirmiş olmanın yanı sıra son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu testi de gösteren "normal yeşil geçiş" belgesi de zorunlu hale geldi.

Ülkenin büyük kentlerinden Milano'da Cadorna istasyonu ile Lanza metro durağında ve belediye otobüslerinde, belediye zabıtalarınca normal yeşil geçiş sertifikası kontrolleri yapıldı.