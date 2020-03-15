İtalya'da süpermarket ve gıda satan mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da süpermarket ve gıda satan mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor - Son Dakika Dünya

İtalya'da süpermarket ve gıda satan mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

7 saat önce

Avrupa’da koronavirüs salgının en yaygın olduğu İtalya’da halk, pazar günü süpermarketlere ve gıda satan mağazalara hücum etti.

İtalya'da süpermarket ve gıda satan mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor, System.String[]

Avrupa'da koronavirüs salgının en yaygın olduğu İtalya'da halk, pazar günü süpermarketlere ve gıda satan mağazalara hücum etti.


İtalyan hükümetinin, gıda stoklarının tükenmeyeceğine dair güvence vermesine rağmen süpermarket ve gıda satan mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

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Avrupa, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:48 
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