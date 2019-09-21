Son Dakika Haberleri: İtalya'da tek motorlu uçak düştü: 1 ölü, 3 yaralı
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İtalya'da tek motorlu uçak düştü: 1 ölü, 3 yaralı

33 dakika önce

İtalya'da tek motorlu uçak düştü; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İtalya'da tek motorlu uçak düştü: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

İtalya'da tek motorlu uçak düştü; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


İtalya'ya tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İtalya Acil Servis Biriminden yapılan açıklamaya göre, Piper modeli uçağın içinde 4 kişi bulunuyordu. Pilotun yanı sıra 51 yaşındaki baba ile 15 ve 18 yaşındaki iki kızının uçakta yolcu olduğu açıklandı. Ölenin de kızlardan birisi olduğu bildirildi. Kaza, Bergamo kentinde bulunan Orio al Serio Havaalanı yakınında bir uçuş kulübü çevresinde meydana geldi. Uçağın Venedik'e gitmek için havalandığı ancak teknik sorunlar yaşadığı için Bergamo havalimanına inmeye çalıştığı esnada düştüğü belirtiliyor.


Acil Servis Birimi yaptığı açıklamada, "Orio al Serio uçuş kulübünün yakınında bu sabah içinde dört kişinin bulunduğu tek motorlu Piper modeli bir uçak düştü. Kaza İtalya'daki Bergamo Havalimanı'ndan çok uzak olmayan bir bölgede meydana geldi" denildi.


Olay mahalli şu anda kordon altına alınmış durumda ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ROMA

Acil Servis, İtalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:19 Kaynak: İHA
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