İtalya'da teleferik kazası: 9 ölü

İtalya'nın kuzeyindeki Verbania kentinde teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde bulunan Verbania kentinde 11 kişiyi taşıyan teleferik, düştü. Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattındaki kazanın teleferiğin bağlı olduğu kabloların kopması sonucu meydana geldiği ifade edildi. İtalya medyası kazada en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya'nın itfaiye ve kurtarma hizmeti kurumu Vigili de Fuoco'nun paylaşımında ise kazanın meydana geldiği bölgeye ambulans helikopter sevk edildiği ifade edildi.