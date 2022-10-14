İtalya'da Temsilciler Meclisi Başkanlığına Lorenzo Fontana seçildi

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki başkanlık seçiminin 4. turunda aşırı sağcı Lig Partisinden Lorenzo Fontana, başkan seçildi.

Çift kanatlı parlamenter sistemle yönetilen İtalya'da eylül sonunda yapılan ve sağ ittifakın kazandığı genel seçimlerin ardından parlamentonun üst kanadı Senatodan sonra alt kanat Temsilciler Meclisinin de başkanı belli oldu.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisinde 392 milletvekili oy kullanırken sağ ittifakın meclis başkanlığı için aday gösterdiği Lig Partili Fontana, 222 oyla seçildi.

Seçimi kazandığı anlaşılınca sağ partiler, Fontana'yı ayakta alkışladı.

Temsilciler Meclisinin yeni başkanı Fontana, genel kurula ilk hitabında kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederek, bunun kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.

Fontana, parlamentonun merkezi bir rolde olmak durumunda bulunduğunu belirterek, "Tüm vatandaşlara eşit sosyal onuru temin etmeliyiz. Parlamento, özellikle en kırılgan ve savunmasızların haklarının savunucusu olmalıdır." diye konuştu.

İtalya'nın tarihiyle, sanatıyla, dünyaya kazandırdıklarıyla gurur duymaları gerektiğine işaret eden Fontana, "İtalya'nın büyüklüğü, çeşitliliğindendir." dedi.

Fontana'yı, sağ ittifaktan başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni ile Lig Partisi lideri Matteo Salvini de tebrik etti.

Diğer yandan, Temsilciler Meclisinde sağ ittifakın 237 sandalyesinin bulunmasına karşın Fontana'nın 222 oyla başkan olması, İtalyan basınında sağ ittifak içindeki bazı anlaşmazlıkların devam ettiği şeklinde yorumlandı.

Başkanlığa seçilen en genç 2. isim

42 yaşındaki Fontana, bu göreve seçilen en genç ikinci isim oldu. Daha önce 1994'te yine Lig Partisinden Irene Pivetti, 31 yaşındayken Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilmiş ve bu göreve gelen en genç isim olmuştu.

Fontana, koyu Katolik, geleneksel aile çizgisinin sıkı savunucularından, kürtaj karşıtı biri olarak biliniyor. Fontana'nın ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı olduğuna dair fotoğraflar da İtalyan basınında dönmeye devam ediyor.

Bu arada Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bir grup milletvekili, oylamaya geçilmeden önce sağ ittifakın aday gösterdiği Fontana'ya karşı "Homofobik ve Putin Yanlısı bir Başkana Hayır" yazılı döviz açtı. Söz konusu döviz, meclis görevlilerinin müdahalesiyle kaldırıldı.

Devlet protokolünde 2 ve 3 numaralı koltuklara aşırı sağcı siyasetçiler geldi

Temsilciler Meclisinde Fontana'nın başkanlığa seçilmesiyle İtalyan devlet protokolünde ilginç bir detay ortaya çıktı.

Parlamentonun her iki kanadında dün ve bugün yapılan başkanlık seçimlerinin ardından devlet protokolünde Cumhurbaşkanı'ndan sonra 2 numaralı koltuk olan Senato Başkanlığı ile 3 numaralı koltuk olan Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na aşırı sağcı siyasiler geldi.

Parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosunda da dün, genel seçimlerden zaferle çıkan aşırı sağcı FdI'nin kurucularından Ignazio La Russa başkanlığa seçilmişti.

Hükümet kurma çalışmalarının gelecek hafta başlaması bekleniyor

Parlamento başkanlarının belirlenmesi sürecinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, hükümet kurulması için gelecek hafta parlamentoda temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle bir araya geleceği siyasi istişareleri başlatması bekleniyor.

Parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğa sahip olan sağ ittifakın, aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğinde sağ koalisyon hükümetini kurması, en yüksek ihtimalli senaryolar arasında gösteriliyor.