İtalya'da transfer zirvesi! Beşiktaş ve Balotelli... - Son Dakika
Son Dakika Spor İtalya'da transfer zirvesi! Beşiktaş ve Balotelli... - Son Dakika Spor

İtalya'da transfer zirvesi! Beşiktaş ve Balotelli...

6 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla tamamlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

İtalya'da transfer zirvesi! Beşiktaş ve Balotelli..., System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla tamamlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. İlk yarının sona ermesiyle birlikte takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit bir ismi kadroya katmayı hesaplıyor.


Geçtiğimiz aylarda İtalya'da golcü oyuncu Mario Balotelli'nin temsilcileriyle bir araya gelen yönetici Erdal Torunoğulları, bu futbolcuyla ilgili olarak dirsek temasını sürdürüyor. İtalya'da yaşadığı ırkçılık nedeniyle takımından ayrılmayı planlayan golcü futbolcu, sözleşmesi gereği istediği zaman bonservisini alabilecek.


Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısı için bu oyuncuya 1.2 milyon Euro ücret teklif ettiği ve Balotelli'nin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlı idareciler, bu futbolcuyla ilgili girişimlerine kaldığı yerden devam edecek. Şartların oluşması durumunda, Balotelli ikinci yarıda Beşiktaş forması giyecek.


Elneny'nin durumu belirsiz


Milan'ın transfer listesine giren Mohamed Elneny'nin İtalya'ya gitmesi durumunda bu pozisyon için arayış başlatacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da görüşü alınacak.


Devre arası kampında özellikle Oğuzhan'ın eski formuna kavuşması için ekstra çaba sarf edecek olan teknik ekip, Elneny'nin transferi halinde, bu bölgedeki eksiği kadrodaki isimlerle doldurmayı planlıyor. Diaby ve Boyd'dan beklenen verimi alamayan Kara Kartal, bütçenin elvermesi durumunda bu noktaya bir transfer yapmayı düşünüyor.


Siyah-beyazlılarda bir diğer konu da Ajdin Hasic. 7 Ekim tarihinde 18 yaşını dolduran ve Beşiktaş'a imza atacak olan genç oyuncunun sözleşmesinde 2 milyon Euro imza parası maddesi bulunuyor. Yönetim bu miktarı aşağıya çekmek istiyor.


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Beşiktaş, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:41 
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