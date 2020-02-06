İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı
18 dakika önce
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ndeki Lodi kentinde Milan- Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonucu Milan ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. - LOMBARDY
Son Dakika Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek Fenomen CZN Burak'ın restoranında başlayan kavgada bir garson hayatını kaybetti Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü