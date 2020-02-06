İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

18 dakika önce

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı, System.String[]

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.


İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ndeki Lodi kentinde Milan- Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonucu Milan ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi.


Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. - LOMBARDY

İtalya, Milan, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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