İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.



İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ndeki Lodi kentinde Milan- Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonucu Milan ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi.



Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. - LOMBARDY