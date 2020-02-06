İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

6 saat önce

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı, System.String[]

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ndeki Lodi kentinde Milan- Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonucu Milan ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

(İHA)

İtalya, Milan, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenomen CZN Burak'ın restoranında başlayan kavgada bir garson hayatını kaybetti
Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı Amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis

Son Dakika Haberleri
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:19:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]