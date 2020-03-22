İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı - Son Dakika

İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı

14 dakika önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede eczane ve marketler dışında tüm iş yerlerinin 3 Nisan'a kadar kapatıldığını açıkladı.

İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede eczane ve marketler dışında tüm iş yerlerinin 3 Nisan'a kadar kapatıldığını açıkladı.

İtalya'da korona virüs salgını nedeniyle bir gün içerisinde 793 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu tedbirler arttırıldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni imzalanan kararnameyi açıkladı. Eczane ve marketler gibi zaruri olmayan tüm işyerlerinin 3 Nisan'a kadar kapatıldığını belirten Conte yaptığı açıklamada, "Aldığımız önlemler sert ama başka bir alternatifimiz yok. Sadece bu şekilde kendimizi koruyabiliriz" dedi.

Conte, salgını ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası karşılaştığı en büyük kriz olarak nitelendirerek, "Hayatını kaybedenlerin acısını her gün yeniden yaşıyoruz. Halkımız, birbirine daha önce olmadığı kadar kenetlenerek bir koruma zinciri oluşturmalı. Eğer bu zincirin bir halkası düşerse herkes için en büyük tehlike ile karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

Gıda ve ilaca erişimde sıkıntı yaşanmayacağının altını çizen Conte, halkı süpermarketlere akın etmemeye çağırdı. Conte, toplu taşıma, posta servisleri, sigorta ve maliye gibi kamu hizmetlerinde de kesinti yaşanmayacağını ifade etti.

İtalya'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı salgının ortaya çıktığı Çin'i cuma günü itibariyle geçmişti. Dün, İtalyan Sivil Savunma Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre 24 saat içinde 793 kişi daha hayatını kaybetmiş ve toplam ölüm sayısı 4 bin 825'e ulaşmıştı. Ülkedeki korona virüs vakalarının sayısı ise 53 bin 578'e yükselmişti.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:40 Kaynak: İHA

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