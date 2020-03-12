İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Son Dakika
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İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak

23 dakika önce

İtalya'da kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak, System.String[]

İtalya'da kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:18 
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