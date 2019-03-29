İtalya'da Türk Fabrikasında Şüpheli Yangın

İtalya'nın kuzeyindeki Torino kentinin Frossasco ilçesinde, Türk firması Kastamonu Entegre'ye ait fabrikanın dış bölümünde yangın çıkarken, fabrika yetkilileri olayı sabotaj olarak değerlendirdi.

İtalya'nın kuzeyindeki Torino kentinin Frossasco ilçesinde, Türk firması Kastamonu Entegre'ye ait fabrikanın dış bölümünde yangın çıkarken, fabrika yetkilileri olayı sabotaj olarak değerlendirdi.



Kastamonu Entegre'nin 2017'de İtalya'da satın aldığı Gruppo Trombini'nin iki tesisinden biri olan Frossasco'daki fabrikada, İtalyan şirketten kalan stok malzemelerin bulunduğu dış alanda dün gece yangın çıktı.



Yanan alanda 60 bin ton kadar ahşap ve yanıcı malzemenin olmasından dolayı yangını tamamen söndürmenin günler alacağını belirten itfaiye yetkilileri, buna rağmen yangının kontrol altında olduğunu açıkladı. Yangının fabrika binasına sıçramasının önlendiği bildirildi.



Diğer yandan fabrika yetkilileri basına yaptıkları açıklamalarda, yangının bir sabotaj olduğunu düşündüklerini belirtirken, resmi sonucun itfaiyenin soruşturması sonrasında çıkacağını ifade etti.



Fabrikada bulunan Kastamonu Entegre İtalya Tesisi Genel Müdürü Esat Bayram Özoğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu malzemeler 7 yıldır burada bekletiliyordu ve eski İtalyan şirketinindi. Biz fabrikayı alırken bu malzemeleri de aldık. 7 yıl boyunca en sıcak havalarda dahi hiçbir şey olmayan bu malzemelerin şimdi yanmasını tamamen sabotaj olarak görüyoruz." dedi.



Ciddi maddi zararlarının da olduğunu dile getiren Özoğuz, fabrikanın henüz faaliyete geçmemesinden dolayı içinde çalışan personel ya da makine bulunmadığını ifade etti.



İtalyan Gruppo Trombini şirketinin iflasından sonra mahkeme tarafından ihaleye çıkarılan fabrikayı, 2017 yılında Kastamonu Entegre almıştı.



Kastamonu Entegre, fabrikada gelecek yıldan sonra faaliyete geçmeyi planlıyor.

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