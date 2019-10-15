Son Dakika Haberleri: İtalya'da Türk futbolculara tepki: "Demiral, Çalhanoğlu ve Ünder'in sözleşmeleri feshedilsin"
Son Dakika Dünya İtalya'da Türk futbolculara tepki: 'Demiral, Çalhanoğlu ve Ünder'in sözleşmeleri feshedilsin'

İtalya'da Türk futbolculara tepki: "Demiral, Çalhanoğlu ve Ünder'in sözleşmeleri feshedilsin"

1 saat önce

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Fransa maçının ardından İtalya gündeminde. Ancak İtalyanlar Demiral'ın başarılı performansını değil, asker selamı vermesini tartışıyor.

İtalya'da Türk futbolculara tepki:

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Fransa maçının ardından İtalya gündeminde. Ancak İtalyanlar Demiral'ın başarılı performansını değil, asker selamı vermesini tartışıyor.


Sosyal medyada ülke gündeminin üst sıralarına çıkan #Demiralout etiketiyle paylaşılan mesajlarda Merih'in Torino ekibinden gönderilmesi isteniyor. Bazı futbolseverler Merih'in tavrının Juventus kulübünün etik kurallarıyla çeliştiğini öne sürüyor.

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Juventus, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:12 
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