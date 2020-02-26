İtalya'da Türk organizatör: Koronavirüs nedeniyle ailemi hemen Türkiye'ye gönderdim - Son Dakika

İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e, virüsün tespit edilenlerin sayısı ise 322'ye ulaştı. Ülkede oluşan panik hali tırmanmaya devam ederken; burada yaşayan Türk organizatör Erdal Gül, "Burada tam bir kaos var. İlk işim eşimi ve çocuğumu Türkiye'ye göndermek oldu" dedi.

İtalya'daki vaka sayısı Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Koronavirüs vakasının İtalya'da ilk ortaya çıktığı Lombardiya bölgesinin başkenti Milano ise bundan en çok etkilenen şehirler arasında. Ülkenin finans, ticaret ve moda başkenti Milano'daki bu durumun ekonomiye ciddi etkisi olmasından korkuluyor. Kente yönelik turizme de etkisi sokaklarda gözle görülür şekilde hissedilen Milano'da, Pazartesi son bulan meşhur moda haftası da bundan nasibini aldı. Giorgio Armani dahil bazı ünlü modaevleri defilelerini seyircisiz yaptı. Bir hafta boyunca birçok dükkan ile okulların ve üniversitelerin kapalı olduğu kentte, bazı uluslararası büyük şirketler de işçilerinin evlerinden çalışmasını istedi.

"İLK İŞİM EŞİMİ VE ÇOCUĞUMU TÜRKİYE'YE GÖNDERMEK OLDU"

Altı yıldır Milano'da yaşayan, ticari alanda organizasyonlar yapan Erdal Gül, tam bir kaos ortamı olduğunu belirterek, ilk işinin eşi ve 8 yaşındaki çocuğunu Türkiye'ye göndermek olduğunu söyledi. DHA'ya konuşan Gül, "Ciddi anlamda insanların sonunu bilmediği bir virüsle ilgili bir problem var. Yaşayan halkta bir kaosa dönüştü bu, çünkü ne olacağı bilinmiyor. Saat 18.00'den sonra mekanların kapatılması isteniyor. Ama benim gözlemlediğim, gelinen nokta virüsten çok ekonomik. Ekonomik anlamda ciddi bir kaos var. Bence İtalya bunun sorumluluğunu bir ay sonra yaşayacak. Virüsten çok ekonomik anlamda yaşanacak sıkıntı. Keşke giden canlar olmasaydı, ama ben ekonomik kaosun daha büyük olacağına inananlardanım" ifadelerini kullandı. Milano'nun, bir finans, sanayi ve ticaret merkezi olduğunu hatırlatan Gül, peş peşe önemli fuarların ya iptal edildiğini ya da önümüzdeki aylara ertelendiğini de söyledi.

"İTALYA GEVŞEK DAVRANDI"

"Biraz İtalya sanki bu konuda gevşek davrandı" diyerek alınan tedbirlerin yetersizliğini dile getiren Gül, "Bu bilinmesine rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Biraz bence halkın da kızgınlığı var. Burada olayın patlama anı geçen Cumartesi başladı, ilk ölümden sonra ciddi kontroller başladı. Valilik, okulları kapattı. Belediye, bar, eğlence merkezleri gibi yerleri saat 18.00'den sonra kapatma kararı aldı" dedi.

Virüsün yayılmaya başlamasının hafta sonuna denk gelmesinden nedeniyle yaşanan panikten dolayı marketlerin raflarının boşaldığını, ancak Pazartesi'den itibaren normale döndüğünü anlatan Gül, "Gerçekten Pazar günü marketlerde hiçbir şey kalmadı. Çünkü insanlar ne olduğunu anlayamadı, belirsizlik hali vardı" diye konuştu. Pazartesi günü eşi ve çocuğunu Türkiye'ye gönderdiğini belirten Erdal Gül, "Çünkü ben bu konuda ülkeme çok fazla güveniyorum. Başından beri orada ciddi kontroller yapıldı. Türkiye bu konuya başından beri çok ciddi bakıyor ve meyvesini topladığını görüyorum. İtalya bu ciddiyette olmadığı için ne yazık ki sonuçları ağır oldu" dedi.

Koronavirüs paniği nedeniyle gündelik hayatının nasıl etkilendiği sorusuna Erdal Gül, "Toplu, kapalı alanlara pek girmemeye çalışıyorum. Genelde işlerimi evden yürütmeye çalışıyorum. Bara gidip kahve içmek yerine, açık alanlarda içiyorum" cevabını verdi. Virüsün yayıldığı yerin hastane olduğunun düşünüldüğünü de aktaran Gül, "Hastanelere de güvenemiyorum" dedi ve kaos süreci geçene kadar ülkesine dönmeyi planladığını, yakın çevresinden birçok Türk arkadaşının da öyle yaptığını belirtti.

İtalya'da bir eylem planı göremediklerini dile getiren Gül, "Bazı kasabaları güya karantinaya aldılar, ama insanlar tarlalardan geçerek çıkıyormuş oralardan. Bir eylem planının olmaması ya da bunun paylaşılmaması, halkta ciddi anlamda bir tedirginlik yaratıyor," diye konuştu.

"İNSANLAR KENDİLERİNİ EVLERİNE KAPATTI"

Sağlık sektöründe çalışan 33 yaşındaki Valentina ise korkmadığını ifade ederek, "Yeterince sakinim. Çünkü bundan dolayı ölen insanlar yeterince yaşlı ve başka hastalıkları olan insanlardı" dedi. 77 yaşındaki Alessandra ise doğduğu kent Milano'yu hiç bu kadar boş görmediğini ifade ederek, "Her şey çok sakin. Bana burası başka bir şehirmiş gibi geliyor son günlerde, tatile girmiş bir şehir gibi. İnsanların birçoğu kendilerini eve kapattı. Sadece arabayla gezen ve evine hemen dönen arkadaşlarım var, turistler gezilerini iptal etti. Bu şehri hiç bu kadar boş gördüğümü hatırlamıyorum. Aşının bulunmasına ilişkin iyi bir haber bekliyoruz" diye konuştu.

22 yaşındaki öğrenci Valeria ise medyanın abartısından dolayı bu virüsün bu kadar paniğe neden olduğuna inandığını söyleyerek, "Tamam kötü bir hastalık, ama AIDS daha ölümcül bir hastalık ve endişeli değilim" dedi ve birçok arkadaşının evden çıkmadığını söyledi.

'VİRÜS AVRUPA'YA İTALYA'DAN YAYILIYOR' İDDİASI

Avrupa'da da Covid-19 vakasının görüldüğü ülkelerin sayısı artarken, bunların İtalya'ya seyahat etmiş kişilerde ortaya çıktığı belirtiliyor. Hırvatistan, Avusturya, İsviçre ile Kuzey Afrika'da da Cezayir, buralarda görülen vakaların İtalya'ya seyahat eden hastalardan kaynaklandığını açıkladı.

Öte yandan, çekimlerine başlanması planlanan, başrolünde Tom Cruise'ın oynadığı Görevimiz Tehlike'nin de virüsün bir diğer etkilediği Veneto bölgesinde bulunan Venedik kentindeki çekimleri ertelendi. Bu arada, kuzey bölgelerde görülen vakalar nedeniyle İtalya 1'inci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26'ncı haftasındaki 6 müsabakanın, Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle seyircisiz oynanacağı, 3 maçın da ertelendiği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- DHA mikrofonuyla Duomo Meydanı'ndan görüntüler

- Duomo Meydanı ve Milano'dan genel görüntüler, medikal maskeli insanlar

- Sırasıyla Milano'da yaşayan Türk vatandaşı Erdal Gül ile sağlık sektöründe çalışan 33 yaşındaki Valentina, 77 yaşındaki Alessandra ve 22 yaşındaki öğrenci Valeria ile röportajlar.