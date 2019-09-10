Son Dakika Haberleri: İtalya'da üç partili koalisyon hükümeti, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı
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İtalya'da üç partili koalisyon hükümeti, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı

2 saat önce

İtalya'da Giuseppe Conte'nin kurduğu 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti ve Özgürler ve Eşitler Partisinden oluşan koalisyon hükümeti, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı

İtalya'da üç partili koalisyon hükümeti, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı, System.String[]

İtalya'da Giuseppe Conte liderliğinde geçen hafta kurulan, düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisinden (LEU) oluşan koalisyon hükümeti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı.


Conte'nin kurduğu 66. hükümet, çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen İtalya'da, bir hükümetin resmen göreve başlaması için gereken parlamentonun alt ve üst kanatlarından güvenoyu alma şartının ilk aşamasından geçti.

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Demokratik Parti, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:45 
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