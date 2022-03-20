İtalya'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı - Son Dakika
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İtalya'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı

20.03.2022 00:00

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, İtalya'nın büyük şehirlerinden Milano'da protesto edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, İtalya'nın büyük şehirlerinden Milano'da protesto edildi.

Milano'daki "Barış Takı" (Arco della Pace) önünde toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ve çocuklar başta olmak üzere sivillerin ölümünü protesto etti.

Protestocular ellerinde Ukrayna bayrakları ve bez bebekler taşırken, sık sık "Yaşasın Ukrayna", "Özgürlük" ve "Katil Putin" diye bağırdı.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, burada yaptığı konuşmada, "Barış bugün her zamankinden daha somut bir rüya olmalı. Bugün burada söylediklerimizin gerçekleşmesini isteyen çok sayıda kişiyiz." dedi.

Ukrayna içinde 1,5 milyon çocuğun savaştan Avrupa'ya kaçmaya çalıştığını ifade eden Sala, Ukraynalıların adil muamele görmek istediğini, Avrupa'nın da onları bu şekilde karşılaması gerektiğini söyledi.

Gösteriye katılan 85 yaşındaki barış aktivisti Ilda Giuseppina Rauzi, "Harekete geçilmesini bekliyorum çünkü bu savaşın dünyanın tamamı için kötü. Bitmesini umuyorum." dedi.

Rauzi, İkinci Dünya Savaşı sırasında küçük olduğunu belirterek, "Bir başka savaş görmeyi beklemiyordum. O sırada 8-9 yaşındaydım küçüktüm." diye konuştu.

Akşam saatlerinde "Barış Takı" Ukrayna Bayrağı'nın sarı-mavi renkleriyle aydınlatıldı.

İtalya'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı
İtalya'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı
İtalya'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı
İtalya'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı - Son Dakika


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