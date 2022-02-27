İtalya'da Ukrayna'ya destek mitingi düzenlendi - Son Dakika
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İtalya'da Ukrayna'ya destek mitingi düzenlendi

27.02.2022 21:46

İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelen binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelen binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Roma'daki Ukrayna toplumunun girişimiyle başkentin işlek meydanlarından Repubblica'da toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Ukrayna'ya destek ve dayanışma mitinginde bir araya geldi.

Göstericiler, sık sık "Özgür Ukrayna", "Katil Putin", "Saldırgan Putin" şeklinde slogan atarken, Ukrayna ulusal marşını söyledi.

Çok sayıda Ukrayna bayrağının olduğu mitingde Gürcistan, Litvanya, Azerbaycan, Bosna Hersek bayrakları da görüldü.

Roma'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Nina, "Biz savaşı durdurmak için buradayız. Orada bizim çocuklarımız, ailelerimiz, torunlarımız, bombaların altında. Biz savaş istemiyoruz. Tüm dünya bize yardım etsin. Bizim çocuklarımıza yardım edin. Yaşasın Ukrayna. Ukrayna'da barış olsun." ifadelerini kullandı.

İtalyan öğrenci Samuele de "Bu, tüm Avrupa'ya yönelik bir saldırıdır. Tüm Avrupa halkları, burada toplanan herkes bu ulusu birlikte korumalıdır." dedi.

İtalya'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Natalia da "Ukrayna için özgürlük istiyorum ve Putin kesinlikle gitmeli. Orası bizim ülkemiz. Kötü bitmesinden korkuyorum ama yine de biz kazanacağız." diye konuştu.

Protestocular, Repubblica meydanından Cavour caddesine doğru yaptıkları kortejle gösterilerini sonlandırdı.

İtalya'da Ukrayna'ya destek mitingi düzenlendi
İtalya'da Ukrayna'ya destek mitingi düzenlendi
İtalya'da Ukrayna'ya destek mitingi düzenlendi

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Ukrayna, İtalya, Rusya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Ukrayna'ya destek mitingi düzenlendi - Son Dakika


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