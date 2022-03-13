Son dakika haberleri! İtalya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İtalya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı

13.03.2022 14:38

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüsün yaptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüsün yaptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan itfaiyesinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, içinde 50 Ukraynalı mültecilerin bulunduğu yolcu otobüsü, bu sabah yerel saatle 06.30'da ülkenin kuzeyindeki Forli ve Cesena illeri arasında seyir halindeyken A14 otoyolunun 101. kilometresinde henüz belirlenemeyen sebeple devrildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken birkaç yolcu yaralandı.

İtalyan itfaiyesinin olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İtalyan basını, Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalı mültecileri taşıyan yolcu otobüsünün, Pescara kentine giderken kaza yaptığını yazdı.

Son dakika haberleri! İtalya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı
Son dakika haberleri! İtalya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı
Son dakika haberleri! İtalya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı

YORUMLAR
500
Togg, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor Togg, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor Şubat ayında trafik kazalarında 121 kişi hayatını kaybetti Şubat ayında trafik kazalarında 121 kişi hayatını kaybetti

Twitter, İtalyan, İtalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İtalya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
14:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:21 İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 15:39:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İtalya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement