İtalya'da ünlü Camorra mafyası çökertildi - Son Dakika

İtalya'nın en ünlü mafya örgütlerinden Camorra çökertilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

Dünyanın en tanınmış suç örgütlerinden biri olan Camarro mafyası, dün erken saatlerde başkent Roma'nın 3 farklı noktasında düzenlenen operasyonla çökertildi. Yerel Mafya Karşıtı İnfaz Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Roma Asliye Mahkemesi'nin izniyle Lazio, Campania ve Veneto bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, örgütün lideri olduğu düşünülen "patron" lakaplı Michele Senese'nin de aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklandı. Camarro suç örgütünün üyeleri; gasp, yasadışı silah bulundurma, uyuşturucu kaçakçılığı, adam yaralama, cinayete teşebbüs, hileli değer aktarımı dahil pek çok suçlama ile karşı karşıya.

Maradona'nın Napoli'de forma giymesini sağladılar

Napoli ve çevresinde üslenen Camorra mafyası ayrıca, kısa süre önce hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın Napoli'de forma giymesini sağlayan suç örgütü olarak da tanınıyor. - ROMA