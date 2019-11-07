Son Dakika Haberleri: İtalya'da vefat eden İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel İtalya'da vefat eden İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı

İtalya'da vefat eden İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

İtalya'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki İlayda Yarcan (21), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

İtalya'da vefat eden İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İtalya'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki İlayda Yarcan (21), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yarcan için Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Yarcan'ın annesi Şeniz, babası Levent, kız kardeşi Alara Yarcan ile aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Cenaze töreni öncesi Yarcan'ın ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Yarcan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kalp Krizi, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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