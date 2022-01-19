İtalya'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi partilerin istişareleri arttı - Son Dakika

İtalya'da koalisyon hükümetine destek veren partilerden 5 Yıldız Hareket (M5S), Demokratik Parti (PD) ile Özgürler ve Eşitler (LeU) partilerinin liderleri, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere birlikte çalışacaklarını belirtti.

İtalya'da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın görev süresinin 3 Şubat'ta sona erecek olması ve 24 Ocak'ta parlamentoda başlayacak seçim süreci dolayısıyla siyasi partiler arasında cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere temaslar sıklaştı.

Başbakan Mario Draghi liderliğindeki 6 partinin yer aldığı koalisyon hükümetindeki 3 partinin lideri, bir araya geldi.

Liderler, merkez sağ ittifakın aday gösterdiği Silvio Berlusconi ile adaylar arasında adı sıkça geçen Başbakan Draghi'nin dolayısıyla hükümetin durumunu ve seçimleri değerlendirdi.

M5S lideri Giuseppe Conte'nin evinde ağırladığı PD lideri Enrico Letta ve LeU lideri Roberto Speranza, görüşmelerinin ardından üzerinde anlaştıkları ortak metni Twitter'dan paylaştı.

Merkez sağ ittifakla da görüşülecek

Liderler, yaptıkları ortak paylaşımlarında, bugün çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek, ülkeye herkesin kabul edeceği, yetkili bir cumhurbaşkanı vermek için birlikte çalışacaklarını, bu konuda tartışmaya açık olduklarını kaydetti.

PD lideri Letta, toplantı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada da herhangi bir isim üzerinde anlaşmaya varmadıklarını, ilerleyen günlerde merkez sağ ittifakla da konuyu görüşeceklerini söyledi.

M5S ve PD yetkilileri, merkez sağ ittifak içinde Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Silvio Berlusconi ismine de karşı çıkarak, yeni cumhurbaşkanının Berlusconi'ye göre çok daha tarafsız bir isim olması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca M5S kaynakları, Conte'nin toplantıda, diğer liderlere mevcut hükümetin Draghi olmadan devam edemeyeceğini ve Draghi'nin başbakan olarak kalması gerektiğini söylediğini aktardı.

Silvio Berlusconi'nin adaylığı tehlikede

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koyan isimlerden 85 yaşındaki eski Başbakan ve Forza Italia partisinin lideri Berlusconi'nin adaylık ihtimali giderek azalıyor.

Basındaki haberlerde, Forza Italia, Lig ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinin oluşturduğu merkez sağ ittifakın adayı olarak ortaya çıkan Berlusconi'nin sağ ittifak içinde ve dışında seçilmek için yeterli sayı arayışında olduğu belirtildi.

Merkez sol ittifak ve M5S'nin destek vermeyeceklerini açıkladıkları Berlusconi'nin, seçilmek için yeterli sayıya ulaşamayacağının kesinleşmesiyle adaylığını çekeceği ifade edildi.

Silvio Berlusconi'nin adaylıktan çekilmesi ve merkez sağ ittifakın her kesimden oy alabilecek başka bir aday çıkaramaması durumunda Başbakan Mario Draghi'nin cumhurbaşkanı seçilme ihtimalinin artacağı yorumları da basında yer aldı.

Berlusconi'ye yakın isimlerden Milletvekili Vittorio Sgarbi de ünlü liderin cumhurbaşkanı olmak için destek arayışı operasyonunun bittiğini ama son kararın Berlusconi'ye ait olduğunu kaydetti.

Draghi'nin başbakan olarak kalması gerektiğini savunanlardan merkez sağ ittifak üyesi Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise Berlusconi'nin adaylıktan çekilmesi halinde başka bir isim açıklamaya hazır olduğunu bildirdi.

İtalya'da 13. cumhurbaşkanını belirlemek üzere parlamenterler ve bölge yöneticilerinden oluşan 1009 üyeli "Büyük Seçici Meclis", ilk tur oylamasını 24 Ocak Pazartesi yapacak.