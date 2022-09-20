İtalya'da Hitler'i öven aşırı sağcı aday tüm görevlerinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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İtalya'da Hitler'i öven aşırı sağcı aday tüm görevlerinden uzaklaştırıldı

20.09.2022 18:37
İtalya'da Hitler'i öven aşırı sağcı aday tüm görevlerinden uzaklaştırıldı

İtalya'da yaklaşan seçimlerde favori olarak gösterilen partilerden aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI), Nazi lideri Adolf Hitler'e hayranlığını belirten parti üyesinin seçimlerdeki adaylığını askıya aldı.

İtalya'da yaklaşan seçimlerde favori olarak gösterilen partilerden aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI), Nazi lideri Adolf Hitler'e hayranlığını belirten parti üyesinin seçimlerdeki adaylığını askıya aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI yönetimi, partinin Sicilya adasındaki Agrigento ili koordinatörü Calogero Pisano'yu, Hitler'i "büyük bir devlet adamı" olarak nitelediğinin ortaya çıkmasının ardından partideki tüm görevlerinden uzaklaştırdı.

Pisano'nun seçimlerdeki adaylığı da parti yönetimince askıya alındı.

Pisano'nun paylaşımları, Roma Yahudi Topluluğu başta olmak üzere sol kesimlerin tepkisini çekerken, topluluk başkanı Ruth Dureghello, "Hitler'i selamlayan birinin, seçimlerden sonraki parlamentoda yer alacağı fikri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İtalya'da seçim kanunu gereği, seçimlere 15 gün kalmasından itibaren herhangi bir kamuoyu yoklaması yayımlanmıyor. En son 10 Eylül'de açıklanan bazı anketler, 25 Eylül'deki seçimlerden Giorgia Meloni liderliğindeki faşizan eğilimli aşırı sağcı FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia (FI) partisi ile bazı küçük sağ partilerden oluşan merkez sağ ittifakın hükümet kuracak çoğunluğu elde ederek çıkacağına işaret ediyor.

Seçimleri sağ ittifakın kazanması halinde Meloni'nin ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Eylül 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Eylül 2022 İtalya'da seçimlere kısa süre kala siyasi partiler arasındaki atışmalar arttı İtalya'da seçimlere kısa süre kala siyasi partiler arasındaki atışmalar arttı
Kaynak: AA

Adolf Hitler, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Hitler'i öven aşırı sağcı aday tüm görevlerinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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