Son Dakika Haberleri: İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü

21 dakika önce

İtalya'nın Stromboli adasındaki bir yanardağın tekrar aktif hale geldiği, bölgede buluna bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İtalya'nın Stromboli adasındaki bir yanardağın tekrar aktif hale geldiği, bölgede buluna bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İtalya'daki Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü ülkenin güneyindeki turistik bölgelerden birinde bulunan Stromboli adasındaki yanardağın aktif hale geldiği ve bölgede şiddetli patlamaların yaşandığı kaydedildi. Yerel yetkililer bir turistin patlama sırasında başına taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini bir kişinin de yaralandığını açıkladı. Yanardağ etrafından şiddetli patlamalarla birlikte yangınların çıktığı kaydedildi.
(İHA)
İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya'da mahkeme, göçmenleri kurtaran kaptanın serbest bırakılmasına hükmetti Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır TBMM'de İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı: O koltuğu HDP oylarıyla aldınız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:16:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]