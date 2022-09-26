İtalya'da genel seçimlerde aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi ve sağ ittifakı önde - Son Dakika
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İtalya'da genel seçimlerde aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi ve sağ ittifakı önde

26.09.2022 00:58
İtalya'da genel seçimlerde aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi ve sağ ittifakı önde

İtalya'da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci çıktı.

İtalya'da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci çıktı.

Ülkede 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde halk, 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Senato ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki yeni temsilcilerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti.

Sabah yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, gece 23.00'te sona erdi ve hemen ardından oy sayımına geçildi.

İtalyan devlet televizyonu RAI'nin oy verme işleminin sona ermesiyle paylaştığı ilk sandık çıkış anketi sonuçlarına göre, seçimlerden, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisi yüzde 22-26 bandındaki oy oranıyla birinci parti olarak çıktı.

FdI'nin ardından Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti'nin (PD) oy oranı ise yüzde 17-21 bandında ölçüldü.

Seçimlere Eski Başbakan Giuseppe Conte liderliğinde giren 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) de oy oranı 13,5-17,5 arasında ölçüldü ve 3. sırada yer aldı.

Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi'nin oy oranı ise yüzde 8,5-12,5 ile 4. sırada çıktı.

"Üçüncü kutup" adıyla kendisini merkez konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) de yüzde 6,5-8,5 oy oranıyla 5. sırada konumlandı.

Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia (FI) da yüzde 6 ila 8 arasındaki oy oranıyla 6. sırada yer aldı.

Resmi olmayan bu ilk sonuçlara göre, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana aşırı sağcı bir parti ilk defa seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi, Lig Partisi ve Forza Italia Partisi ile bazı küçük partilerden oluşan sağ ittifakın oy oranı yüzde 41-45 arasında ölçüldü. Buna karşılık PD'nin çatı partisi olduğu merkez sol ittifakın oy oranı yüzde 25,5-29,5 arasında kaldı.

Parlamentodaki sandalyelerin, nisbi ve oy çokluğu gibi iki farklı yöntemin aynı anda uygulandığı karma seçim sistemine göre dağıtıldığı ülkede, bugünkü ilk sonuçlar doğrultusunda sağ ittifakın parlamentonun alt ve üst kanadında hükümet kuracak çoğunluk sayısını yakalama konusunda avantajlı konumda olduğu belirtiliyor.

Bu sonuçlar doğrultusunda, sağ ittifakın ülkede 11 yıl sonra yeniden iktidar olması ve FdI lideri Giorgia Meloni'nin de ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor.

İlk sonuçların ardından Lig Partisi'nin lideri Salvini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez sağ ittifak, hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde net avantajda. Uzun bir gece olacak ama size şimdiden teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

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İtalya'daki genel seçimlerde Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi yarışı lider olarak götürüyor İtalya'daki genel seçimlerde Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi yarışı lider olarak götürüyor İtalya sandık başında İtalya sandık başında
Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da genel seçimlerde aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi ve sağ ittifakı önde - Son Dakika

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