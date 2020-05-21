İtalya'da yardım çekilişine katılan kadının biletine Picasso tablosu çıktı

İtalya'da yaşayan Lorenzo Naso, düzenlenen yardım etkinliğinde annesi Claudia Borgogno'ya (58) 100 euroluk çekiliş bileti aldı. Yaşlı kadının biletine, değeri 1 milyon euro olan Picasso tablosu çıktı.

İtalya'da Madagaskar ve Kamerun'daki köylere yardım etmek için düzenlenen yardım etkinliğinde, her biri 100 euroluk 51 bin 140 adet çekiliş bileti satıldı. Lorenzo Naso, hem kendisine hem de annesine hediye etmek amacıyla 2 adet çekiliş bileti satın aldı. Yardım etkinliğinin büyük ödülü Pablo Picasso tablosu, Naso'nun annesine çıktı.

"DAHA ÖNCE HİÇ BİRŞEY KAZANMAMIŞTIM"

Yaşlı kadın, değeri 1 milyon euro olan tablonun evinin duvarında asılı olduğunu ve olaya hala inanmadığını belirtti. Claudia Borgogno yaptığı açıklamada "Hayatımda daha önce hiçbir şey kazanmamıştım" dedi.

DEĞERİ 1 MİLYON EURO

20'nci yüzyılın en ünlü ressamları arasındaki Pablo Picasso, Claudia Borgogno'nun çekilişle kazandığı tabloyu 1921 yılında yaptı. Picasso uzmanları tablonun değerinin 1 milyon euronun üzerinde olduğunu ifade etti.