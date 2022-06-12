Fuar için İtalya'ya giden Ezcaşıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopter, geçtiğimiz günlerde Apenin Dağları'nda kayboldu. Acilen başlatılan çalışmaların ardından dün helikopterdeki kişilerin cansız bedenine ulaşıldı.
7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Lübnanlı yolcunun çektiği ve İtalyan basınının paylaştığı görüntülerde, helikopterin sorunsuz uçtuğu görülüyor.
Ancak havanın sisli ve bulutlu olduğu da gözlerden kaçmıyor. İtalyan yetkililer kazanın kötü hava koşullarından gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot Corrado Levorin bulunuyordu. Apenin Dağları'nda ulaşılan helikopter enkazında 7 kişinin de cansız bedeni bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı - Son Dakika