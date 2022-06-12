İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı - Son Dakika
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İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı

12.06.2022 13:17

Fuar için İtalya'ya giden 4 Eczacıbaşı çalışanı olmak üzere toplamda 7 kişinin öldüğü helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin son anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İtalyan basınında çıkan görüntülerde helikopterin sorunsuz uçtuğu görülürken, havanın sisli olması da dikkat çekiyor.

Fuar için İtalya'ya giden Ezcaşıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopter, geçtiğimiz günlerde Apenin Dağları'nda kayboldu. Acilen başlatılan çalışmaların ardından dün helikopterdeki kişilerin cansız bedenine ulaşıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Lübnanlı yolcunun çektiği ve İtalyan basınının paylaştığı görüntülerde, helikopterin sorunsuz uçtuğu görülüyor.

HAVADAKİ SİS GÖZDEN KAÇMADI

Ancak havanın sisli ve bulutlu olduğu da gözlerden kaçmıyor. İtalyan yetkililer kazanın kötü hava koşullarından gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ECZACIBAŞI'NIN 4 YÖNETİCİSİ VEFAT ETTİ

Helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot Corrado Levorin bulunuyordu. Apenin Dağları'nda ulaşılan helikopter enkazında 7 kişinin de cansız bedeni bulunmuştu.

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SON DAKİKA: İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı - Son Dakika
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