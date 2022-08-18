İtalya'dan karavanlarıyla yola çıkan 15 aile Beyşehir'de mola verdi - Son Dakika
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İtalya'dan karavanlarıyla yola çıkan 15 aile Beyşehir'de mola verdi

18.08.2022 16:33
İtalya'dan karavanlarıyla yola çıkan 15 aile Beyşehir'de mola verdi

İtalya'da yaşayan 15 aile, karavanlarıyla geldikleri Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı'nda mola verdi.

İtalya'da yaşayan 15 aile, karavanlarıyla geldikleri Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı'nda mola verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, geceyi göl kenarında geçiren misafirlerle bir araya geldi.

Bayındır, sohbet ettiği misafirlerle Türk ve İtalyan bayraklarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

15 karavanla grup halinde seyahat eden İtalyanlar, Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun plajı yakınlarındaki karavan kamp alanına gitti.

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Kaynak: AA

Beyşehir Gölü, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'dan karavanlarıyla yola çıkan 15 aile Beyşehir'de mola verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İtalya'dan karavanlarıyla yola çıkan 15 aile Beyşehir'de mola verdi - Son Dakika
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