Kaynak: AA

Beyşehir Gölü, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya'dan karavanlarıyla yola çıkan 15 aile Beyşehir'de mola verdi - Son Dakika

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