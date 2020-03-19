İtalya'da yaşayan yaşlı Türkler'in korona korkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da yaşayan yaşlı Türkler'in korona korkusu - Son Dakika

İtalya'da yaşayan yaşlı Türkler'in korona korkusu

6 saat önce

Korona virüsü salgınının etkisini hissettirdiği İtalya'da yaşayan Türkler'in tedirgin bekleyişi devam ediyor.

İtalya'da yaşayan yaşlı Türkler'in korona korkusu, System.String[]

Korona virüsü salgınının etkisini hissettirdiği İtalya'da yaşayan Türkler'in tedirgin bekleyişi devam ediyor.


İtalya'nın 86 bin nüfuslu Como kentinde korona virüsü, halkı tedirgin ediyor. Caddelerin ve sokakların boş kaldığı Como kenti adeta hayalet şehre döndü. Turizm kenti Como'da yaklaşık 8 bin Türk yaşıyor. Korona virüsü ile birçok insanın öldüğü İtalya'da, Türklerin en büyük korkusu korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmek. Ölümlerinin ardından cenazelerini Türkiye'ye getirilememesinden korkan yaşlı vatandaşlar, cesetlerinin ceset yakma fırınında yakılmasından endişe ediyor. Evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlar, memleketleri Sivas'a dönecekleri günü hasretle bekliyor.


İtalya'da 30 yıldır yaşamını sürdürdüğünü belirten Osman Kaya, duyduklarının kendisini korkuttuğu söyledi. Kaya, "Ben İtalya'da yaşıyorum. 30 yıldır burada yaşıyorum. Bu zamana kadar iyi kötü İtalya'nın kahrını çektik. Şu zamanda öyle bir pisliğe yakalandık ki biz Türkler olarak biz bu işten nasıl çıkarız, nasıl ederiz hiçbir bilgimiz yoktur. Burada öldüğümüz zaman bizim cenazemiz ne olacak. Hastaneye yanaşamıyoruz. Cenazeni alamıyorsun. Burada duyduklarımız bizi çok korkutuyor "dedi.


Şeker hastası olduğunu belirten 72 yaşındaki Fadime Karakuş, İtalya'da cesetlerin yakılmasının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Karakuş, "Sivas, Şarkışlalıyım. Ben İtalya'da yaşıyorum. Burada ölenleri yakıyorlar. Ben imansız gitmek istemiyorum. Beni buradan almanızı istiyorum. Benim yüksek tansiyonum var, şekerim var. Ben hastayım, başıma bir iş gelse hastaneye de korkumdan gidemiyorum. Evde kapalı kaldım, dışarıda çıkamıyorum. Hastaneler dolu hastanelere yaşlıları almıyorlar. Öleceksem de vatanımda imanlı öleyim" dedi.


Korona virüsünden korktuğunu belirten 80 yaşındaki Ayşe Özkan, İtalya'da ölmekten korktuğunu söyledi. Özkan, "Ben 80 yaşındayım. Buradaki hastalıktan çok korkuyorum. Yetkililerden beni buradan köyüme götürmelerini istiyorum. Burada ölmekten korkuyorum "dedi. - ROMA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:10 Kaynak: İHA

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