İtalya'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladı - Son Dakika
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İtalya'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladı

6 saat önce

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.

İtalya'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladı, System.String[]

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.

Koronavirüs nedeniyle en çok vakanın bulunduğu ve en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da, maske takan yaşlı çiftin, koruyucu eldiven bulunan elleriyle bir metre mesafeyi koruyacak şekilde tuttukları iple yürüdükleri görüldü. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükselirken vaka sayısı 63 bin 927'ye ulaştı.

Görüntü Dökümü

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-Sokakta ellerinde metre ile yürüyen yaşlı çift


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:32 Kaynak: DHA

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