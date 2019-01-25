İtalya'da Yeni Düzensiz Göçmen Krizi

Alman sivil toplum örgütü Sea Watch, 7 gün önce Akdeniz
'de kurtardığı 47 düzensiz göçmeni taşıyan Hollanda
bandıralı gemiyi, kötü hava şartlarından dolayı İtalya
deniz sahasına getirdi.
İtalyan Sahil Güvenlik botları tarafından fark edilen Sea Watch'a ait geminin, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası
'nın Siracusa kentinin bin mil kadar açıklarında olduğu bildirildi.
Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, denizdeki kötü hava şartlarından dolayı gemidekilerin güvenliği için İtalyan deniz sahasına girilmesine izin verildiği, bir Sahil Güvenlik teknesinin de bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.
Sea Watch ise Twitter
hesabından, 19 Ocak'ta Libya
açıklarında kurtarılan 47 düzensiz göçmenin karaya çıkarılması için İtalyan hükümetinden limanlarını açmasını talep etti.
İtalyan hükümeti ise geçmişte olduğu gibi limanlarının düzensiz göçmenlere kapalı olacağını duyurdu.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, İçişleri Bakanlığının Hollanda'nın Roma
Büyükelçiliğine mektup göndererek, "Hollanda bandıralı olmasından dolayı gemideki 47 düzensiz göçmenle Hollanda'nın ilgilenmesi gerektiğini" savunduğu belirtildi.
Aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
de sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, Sea Watch'un gemisi için "yer yok" ifadesini kullandı. Salvini, Akdeniz'de yaşanan benzer vakalarda olduğu gibi bu 47 düzensiz göçmenin de Malta
tarafından kabul edilerek, AB
ülkelerine dağıtılmasını istedi.
İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo
Toninelli de "Sea Watch'da Hollanda bayrağı bulunduğuna göre kurtarılan göçmenleri bu ülkenin alması gerekir." açıklamasını yaptı.
İtalya'daki koalisyon hükümetinin diğer ortağı 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri ve Başbakan Yardımcısı
Luigi Di Maio da Sea Watch'a ait gemideki düzensiz göçmenlere sağlık ve gıda yardımı yapılacağını ancak İtalya'da karaya çıkmayacaklarını söyledi.
Di Maio, son zamanlarda Fransa
hükümetiyle yaşanan krize atfen 47 düzensiz göçmenin Fransa tarafından alınması gerektiğini savundu.
Öte yandan Ansa ajansının haberine göre, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker
'in sözcüsü, Brüksel
'de yapılan basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya "Olayı yakından takip ediyoruz. Bizim pozisyonumuz çok açık. Önceliğimiz gemidekilerin güvenliği. Karaya güvenli bir şekilde çıkarılmaları garanti edilmeli." cevabını verdi.