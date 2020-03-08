İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya... - Son Dakika

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İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya...
29 dakika önce
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:30 Kaynak: AA
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.
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