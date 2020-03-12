İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:14 Kaynak: AA
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