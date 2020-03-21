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İtalya'da yeni tip koronavirüsten 793 kişi daha öldü
32 dakika önce
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:45
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