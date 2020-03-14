İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün... - Son Dakika

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İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün...
6 saat önce
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:08 Kaynak: AA
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi
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