İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün... - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün...

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün..., System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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