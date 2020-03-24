İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin... - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin...

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin..., System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:06 Kaynak: AA

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