İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:34 Kaynak: AA

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