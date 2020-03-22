İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi - Son Dakika

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İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi
6 saat önce
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:12 Kaynak: AA
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