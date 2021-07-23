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İtalya'da 'yeşil sertifika' uygulaması Ağustos'un ilk haftasında yürürlüğe girecek - Son Dakika

İtalya'da 'yeşil sertifika' uygulaması Ağustos'un ilk haftasında yürürlüğe girecek

23.07.2021 11:21
İtalya'da 'yeşil sertifika' uygulaması Ağustos'un ilk haftasında yürürlüğe girecek, System.String[]

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkede insanların toplu şekilde bulunduğu birçok yerde 'yeşil sertifika' döneminin başlayacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkede insanların toplu şekilde bulunduğu birçok yerde 'yeşil sertifika' döneminin başlayacağını açıkladı. İngiltere, Fransa ve İspanya'daki vaka artışlarını işaret eden Draghi, İtalya'da da bu vaka artışlarının görülmemesi için aşı olma çağrısında bulundu.

İtalya Başbakanı Draghi, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Covid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve alınan kararları açıkladı. Aşı olmanın önemine vurgu yapan Draghi, "Virüsün delta varyantı, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığı için tehdit oluşturuyor. Avrupa ülkeleri enfeksiyonlarda bizden daha ileride. Fransa, İngiltere, İspanya ve diğerlerinde olan bir şey. Dolayısıyla İtalya'da da önlemler olmadan bu gerçekleşebilir" dedi.

YEŞİL SERTİFİKA ŞARTIHalkın toplu halde bulunduğu birçok yer için, aşı olanlara verilen 'yeşil sertifika' şartının getirileceğini ifade eden Draghi, "Yeşil sertifikayla aldığımız önlemler önemlidir. Hastaneler üzerindeki baskı keskin bir şekilde düştü. Yani aşı ile durum düzeliyor. Aşı kampanyası, ekonomiyi de desteliyor. En önemlisi tüm İtalyanları aşı olmaya ve bunu hemen yapmaya davet ediyorum" dedi.Yeşil sertifikanın Ağustos'un ilk haftasından itibaren, stadyumlarda, müzelerde, tiyatro ve sinemalarda, fuar merkezlerinde, yüzme havuzlarında ve spor salonlarında zorunlu olacağı ifade edildi.İTALYA'DA SON DURUM

Covid-19 salgınının Avrupa'da görüldüğü ilk aylarda merkez üssü haline gelen İtalya'da son 24 saatte 5 bin 57 kişide koronavirüs tespit edildi, 15 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 302 bin 393'e, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 119 bin 607'ye ulaştı.


İtalya'da 'yeşil sertifika' uygulaması Ağustos'un ilk haftasında yürürlüğe girecek

COVIRAN Bereket, Mario Draghi, Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İtalya'da 'yeşil sertifika' uygulaması Ağustos'un ilk haftasında yürürlüğe girecek - Son Dakika Dünya


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