İtalya'da yoğun yağışın neden olduğu sellerde 1 kişi öldü
1 saat önce
İtalya'nın kuzeybatısındaki Piemonte bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın kuzeybatısındaki Piemonte bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:42
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