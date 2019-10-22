Son Dakika Haberleri: İtalya'da yoğun yağışın neden olduğu sellerde 1 kişi öldü
Son Dakika Dünya İtalya'da yoğun yağışın neden olduğu sellerde 1 kişi öldü

İtalya'da yoğun yağışın neden olduğu sellerde 1 kişi öldü

1 saat önce

İtalya'nın kuzeybatısındaki Piemonte bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

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İtalya'nın kuzeybatısındaki Piemonte bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yoğun yağışın neden olduğu sellerde 1 kişi öldü

İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:42 
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