İtalya'da yolcu gemisi turist teknesine çarptı
1 saat önce
İtalya'nın Venedik kentinde bir yolcu gemisinin turist teknesine çarptığı, 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:26 Kaynak: İHA
'nın Venedik
kentinde bir yolcu gemisinin turist
teknesine çarptığı, 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Venedik'teki Giudecca Kanalında, kontrolünü kaybeden MSC Cruises tarafından işletilen Opera isimli yolcu gemisinin San Basilio iskelesi yakınlarında turist teknesine çarptığı öğrenildi. İtalyan medyasında paylaşılan bilgilere göre, olayda 4 kişi hafif yaralandı. Yaralanan turistlerin kontrol için hastaneye kaldırıldığı, uyruklarının henüz tespit edilmediği belirtildi. Opera yolcu gemisi, 2 bin 679 yolcu kapasitesine sahip.
(İHA)
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