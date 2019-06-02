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İtalya'da yolcu gemisi turist teknesine çarptı

1 saat önce

İtalya'nın Venedik kentinde bir yolcu gemisinin turist teknesine çarptığı, 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

İtalya'da yolcu gemisi turist teknesine çarptı, System.String[]
İtalya'nın Venedik kentinde bir yolcu gemisinin turist teknesine çarptığı, 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Venedik'teki Giudecca Kanalında, kontrolünü kaybeden MSC Cruises tarafından işletilen Opera isimli yolcu gemisinin San Basilio iskelesi yakınlarında turist teknesine çarptığı öğrenildi. İtalyan medyasında paylaşılan bilgilere göre, olayda 4 kişi hafif yaralandı. Yaralanan turistlerin kontrol için hastaneye kaldırıldığı, uyruklarının henüz tespit edilmediği belirtildi. Opera yolcu gemisi, 2 bin 679 yolcu kapasitesine sahip.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:26 Kaynak: İHA
Venedik, İtalya, turist, Güncel
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